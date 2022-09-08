В Общественной палате запустили Ситуационный центр по наблюдению за выборами. Его сотрудники будут вести общественный контроль в день голосования.

Отмечается, что в этом году за процедурой будут следить свыше 50 тысяч общественных наблюдателей. В любой момент в онлайн-режиме они смогут обратиться за поддержкой в Ситуационный центр.

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