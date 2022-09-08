Новости часа: Москва ответит странам Прибалтики на их решение ограничить въезд россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва ответит странам Прибалтики на их решение ограничить въезд россиянам, сообщил МИД РФ.

Дефляция фиксируется в первую неделю сентября в Москве. Об этом сообщили столичные власти.

"Автодор" не планирует повышать стоимость за проезд на платных трассах.