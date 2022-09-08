Сразу четыре страны заявили о недопуске россиян с 19 сентября на свою территорию

8 сентября сразу четыре страны заявили о том, что больше не будут пускать россиян с 19 сентября на свою территорию. Это Эстония, Литва, Латвия и Польша. Наличие "шенгена" больше не дает никаких бонусов, даже если он выдан третьей страной Альянса.

Ситуацию обсудили с экспертом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.