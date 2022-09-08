Новости часа: Польша, Литва, Латвия и Эстония закроют въезд для россиян на свою территорию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Польша присоединяется к Латвии, Литве и Эстонии и не будет впускать россиян на свою территорию.

Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Спасатели потушили природный пожар в Сочи на площади 350 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС.