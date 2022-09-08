ВКС РФ поразили пять украинских складов вооружений за сутки

ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений. Кроме того, российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и радиолокационную станцию противника. А в Николаевской области сбили Су-25.

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