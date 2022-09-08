Новости часа: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для граждан РФ с 19 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывает въезд для граждан России с 19 сентября. Об этом сообщил МИД Эстонии.

В России выявили второй случай оспы обезьян. Возможность распространения купировали, заявил Роспотребнадзор.

Развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность для миллиона человек. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.