В пятницу, 9 сентября, в столице стартуют выборы муниципальных депутатов. Проголосовать можно как онлайн, так и офлайн.

Москвичам рассказали, как найти свой избирательный участок на муниципальных выборах. Для этого необходимо зайти на сайт mos.ru в раздел, посвященный выборам. Затем нужно указать адрес регистрации в поле поиска, после чего система подскажет адрес и телефон участка, а также поможет проложить маршрут до него.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на участок, получат возможность проголосовать на дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.