Москвичам рассказали, кто сможет проголосовать на выборах муниципальных депутатов

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать депутатов муниципальных образований. Для участия в голосовании обязательна постоянная регистрация в Москве. Если кто-то решит голосовать онлайн, то еще нужна полная учетная запись на mos.ru. В голосовании могут участвовать люди, достигшие 18 лет.

Голосовать могут все москвичи, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, эти районы в выборах не участвуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.