Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи в Харьковскую область. Там начали работу пункты оказания медицинской помощи мирным жителям. Приехали более 10 фур с медикаментами, продуктами и вещами первой необходимости.

Кстати, гуманитарная помощь из России на освобожденные территории доставляется практически каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.