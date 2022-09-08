Минобороны показало работу российской ПВО в Донбассе и на Украине. Это зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" Западного военного округа. Эти установки охраняют подразделения на земле от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников противника. Они способны поражать воздушные объекты, которые атакуют со средних, малых и предельно малых высот.

Особенно хорошо комплекс зарекомендовал себя по борьбе с беспилотными летательными аппаратами как промышленного производства, так и кустарного. От получения команды до пуска буквально проходит несколько секунд, и зенитно-ракетный расчет успешно выполняет задачу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.