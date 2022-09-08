НАТО с союзниками начали собирать теплые вещи для ВСУ

НАТО с союзниками собирает теплые вещи для украинской армии. Помощь Киев попросил еще летом, но процесс идет очень медленно.

Обмундирование Запад обещает, но хватит его только для регулярных подразделений ВСУ. Мобилизованным придется позаботиться о себе самим. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.