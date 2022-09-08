Минобороны показало работу российских ПВО на Украине

Как работает российская ПВО в Донбассе и на Украине, показали в Минобороны. На кадрах видно, как действуют расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" Западного военного округа.

"Оса" охраняет подразделения на земле от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников противника. При этом комплексы эффективны при работе в сложной воздушной обстановке и способны поражать непростые цели – те, что атакуют со средних, малых и предельно малых высот. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.