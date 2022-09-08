ВСУ снова попытались пойти в наступление на изюмском направлении

В Харьковской области украинская армия предпринимает попытки наступления на изюмском направлении. Основные силы брошены под Балаклею. Союзные войска продвинулись в районе Артемовска. Полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Кодэма.

На николаево-криворожском направлении из-за понесенных больших потерь в живой силе и технике украинские войска уже не атаковали. В Херсонской области сбит украинский МиГ-29, а в Николаевской области – Су-25. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.