Эстония, Литва и Латвия закроют границы для россиян

Москвичи экстренно меняют билеты. Все, кто планировал попасть в другие страны Европы через Прибалтику, теперь ищут альтернативные пути. Эстония, Литва и Латвия закрывают границы для россиян.

Тем временем ЕС ужесточает правила выдачи "шенгена". Кроме того, за визу придется платить больше. Во сколько обойдется оформление? И какие нюансы теперь нужно знать, чтобы не было отказано Подробности – в эфире телеканала Москва 24.