Глава МИД РФ стал героем нового флешмоба в социальных сетях

Сергей Лавров стал героем нового флешмоба в социальных сетях. На этот раз тиктокеры нашли в архивах видео с саммита БРИКС 2015 года, где министр иностранных дел машет и посылает воздушный поцелуй кому-то за кадром.

К этому ролику пользователи монтируют свои селфи. Итог – личное приветствие от Сергея Лаврова. Сам глава МИД на такую акцию пока не отреагировал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.