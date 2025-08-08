Новости мира: Трамп заявил об отсутствии условий для встречи с Путиным

Контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят встретиться с ним. Трамп также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта. О том, что Москва и Вашингтон договорились провести встречу с участием президентов двух стран в ближайшие дни, ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.



В Ливане прошли масштабные протесты. Их организовали в Бейруте, а также в крупных городах Сур и Сайда. Тысячи людей блокировали дороги. Они выходили на марши с флагами "Хезболлы", выражая свое несогласие с решением правительства страны о разоружении движения. Это было ключевым требованием, которое США выдвинули для "стабилизации ситуации" в регионе. Ливанские власти согласились.

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об оккупации Газы одобрил кабинет министров по безопасности страны. Цель – заставить ХАМАС согласиться на прекращение огня на условиях Израиля. Однако это может стать первым шагом к захвату всего сектора Газа. Ожидается, что операция в одноименном городе приведет к вынужденному переезду миллиона мирных жителей и займет несколько месяцев. На этом фоне в Тель-Авиве снова вспыхнули протесты, начались столкновения с полицией. Люди требуют прекращения войны и возвращения заложников из сектора Газа.

