Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД

Делегаты второго этапа XXX-й конференции московского городского регионального отделения политической партии "Единая Россия" утвердили программу на выборах в столичный парламент.

Основой программы стали те наказы и предложения, которыми москвичи делились с участниками команды мэра столицы. Все поступившие пожелания, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, были учтены и тщательно проанализированы.



Депутат Инна Святенко, уточнила, что москвичи делают акцент на социальной сфере и мерах поддержки многодетных семей, ветеранов, участников СВО. Программа "Единой России" включает 11 блоков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

