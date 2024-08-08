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08 августа, 23:59

Политика

Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД

Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД

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Делегаты второго этапа XXX-й конференции московского городского регионального отделения политической партии "Единая Россия" утвердили программу на выборах в столичный парламент.

Основой программы стали те наказы и предложения, которыми москвичи делились с участниками команды мэра столицы. Все поступившие пожелания, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, были учтены и тщательно проанализированы.

Депутат Инна Святенко, уточнила, что москвичи делают акцент на социальной сфере и мерах поддержки многодетных семей, ветеранов, участников СВО. Программа "Единой России" включает 11 блоков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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