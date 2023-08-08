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08 августа, 22:30

Политика

Первая встреча цикла "Культурная столица" прошла в общественном штабе Собянина

Первая встреча цикла "Культурная столица" прошла в общественном штабе Собянина

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Первая встреча цикла "Культурная столица" состоялась на базе штаба общественной поддержки Сергея Собянина в Москве.

Участники обсудили развитие столичных музеев, последние проекты и крупнейшие культурные события в городе. Директор Государственного музея имени Пушкина Евгений Богатырев рассказал о программах, которые дают возможность жителям Москвы бесплатно посещать самые разные экспозиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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