Первая встреча цикла "Культурная столица" прошла в общественном штабе Собянина

Первая встреча цикла "Культурная столица" состоялась на базе штаба общественной поддержки Сергея Собянина в Москве.

Участники обсудили развитие столичных музеев, последние проекты и крупнейшие культурные события в городе. Директор Государственного музея имени Пушкина Евгений Богатырев рассказал о программах, которые дают возможность жителям Москвы бесплатно посещать самые разные экспозиции.

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