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Политика

В МИД России назвали враньем утверждения Вашингтона об отказе Москвы от диалога по Украине

В МИД России назвали враньем утверждения Вашингтона об отказе Москвы от диалога по Украине

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В МИД России назвали враньем утверждения Вашингтона об отказе Москвы от диалога по Украине. Заявление главы пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллера прокомментировала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам официального представителя МИД, Соединенные Штаты сами запретили Владимиру Зеленскому вести мирные переговоры с Россией в сентябре 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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