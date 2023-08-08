В МИД России назвали враньем утверждения Вашингтона об отказе Москвы от диалога по Украине. Заявление главы пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллера прокомментировала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам официального представителя МИД, Соединенные Штаты сами запретили Владимиру Зеленскому вести мирные переговоры с Россией в сентябре 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.