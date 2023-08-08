Миллиардную военную помощь Украине в США стали связывать с коррупцией Байдена – СМИ

Многомиллиардную военную помощь Украине в США чаще стали связывать с коррупцией семьи президента Джо Байдена. Считается, что Байден якобы пытается защитить своего сына, который получал взятки от украинской компании. Об этом сообщил телеканал NBC.

Речь идет про украинскую газодобывающую компанию "Бурисма". Хантер Байден связан с ней примерно с 2014 года. Он присоединился к совету директоров и возглавил юридическое подразделение. Руководство "Бурисмы" подозревают в коррупции с 2015 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.