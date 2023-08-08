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Политика

В Пентагоне одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину – СМИ

В Пентагоне одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину – СМИ

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В Пентагоне одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину. Как сообщает американский канал CNN, боевые машины доставят осенью.

Сколько будет танков в первой партии, в СМИ не уточнили. Известно, что США обещали отправить Киеву 31 танк.

Ранее американские власти признали, что неверно определили стоимость части переданных украинской армии вооружений. Она была завышена примерно на шесть миллиардов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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