Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские военные отбили пять атак штурмовых групп трех механизированных бригад ВСУ. С воздуха по противнику работали ударно-разведывательные вертолеты Ка-52. Один из экипажей уничтожил боевую машину пехоты из противотанкового ракетного комплекса "Вихрь-М".

Всего за 7 августа на этом направлении авиация РФ нанесла восемь ударов по позициям противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.