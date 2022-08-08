Новости последнего часа: в МО РФ сообщили об эвакуации свыше 23 тыс человек с Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За сутки более 23 000 человек эвакуировались в Россию с Украины и из Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.

Брокер "Финам" с 10 августа поднимет комиссию за вывод долларов США и евро со счетов.

США передали Украине сотни ракет для HIMARS, поставки продолжатся, заявили в Пентагоне.

