Новости последнего часа: Украина получит от США ПВО NASA MS

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украина получит от США системы ПВО NASA MS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне.

Южная Европа тайно закупает нефть из России, укрепляя спрос. В этом время Северная Европа снижает закупки, передает Bloomberg.

Вооруженные силы Украины за 2,5 часа 11 раз обстреляли Донецк, сообщили в штабе ДНР.

