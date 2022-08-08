Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате была повреждена высоковольтная линия – она обеспечивала электричеством Запорожскую и Херсонскую области. Персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Подробнее о последствиях обстрела и других событиях в ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.