Новости последнего часа: РФ рассмотрит ответные меры на антироссийские действия Латвии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия рассмотрит ответные меры на антироссийские действия Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пассажиры ЦППК могут ездить в часы пик в экспрессах Казанского направления по обычным билетам. Об этом сообщил Дептранс.

Темпы замены лифтов в РФ не снижаются даже при росте цен и сокращении субсидий. Об этом рассказал Минстрой.