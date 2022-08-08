В Минобороны РФ заявили об утрате нацбатальоном "Кракен" боеспособности

Российские высокоточные ракеты в районе Харькова поразили пункты временной дислокации украинских батальонов территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военных и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Об этом заявили в Минобороны.

Кроме того, на Харьковском направлении были нанесены точечные удары по пунктам временной дислокации украинского нацформирования "Кракен". В результате оно утратило свою боеспособность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.