Москва выступила за незамедлительное восстановление перемирия вокруг Газы. Об этом сообщили в российском МИД. Режим прекращения огня действует с 7 августа, однако несколько раз его все-таки нарушали.

В Израиле, на юге страны, сработала система "Железный купол", была слышна тревога. Об обстреле заявили и в Газе. Но вот уже несколько часов никаких новых данных об атаках нет.

В пятницу, 5 августа, Израиль начал операцию "Рассвет" против группировки в секторе Газа. На время обстрелов Израиль ввел ограничения в работе аэропортов, также открыли все бомбоубежища. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.