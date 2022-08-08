Ожесточенные столкновения произошли под Авдеевкой и Артемовском

Ожесточенные столкновения идут под Авдеевкой и Артемовском. Подразделения союзных войск пытаются отрезать пути снабжения Авдеевки боеприпасами, свежими силами и взять этот укрепрайон с флангов.

Из-под Артемовска пришли сообщения, что штурмовые отряды уже вышли на окраины, оттесняя украинские подразделения вглубь города. Удары наносит и авиация с артиллерией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.