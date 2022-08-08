Посольство РФ призвало американских журналистов прекратить русофобские измышления по ЗАЭС

Посольство России в США призвало журналистов прекратить повторять русофобские измышления. Так в дипмиссии прокомментировали обвинения в ударах по Запорожской АЭС российских военных, которые появились в американских СМИ.

В посольстве также призвали ООН и МАГАТЭ осудить действия Киева, и сделать все необходимое, чтобы не допустить новых провокаций на радиационно-опасных объектах Украины.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся, а инспекторам МАГАТЭ позволят попасть на станцию.

Как ранее сообщили власти Энергодара, украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из "Ураганов" по Запорожской АЭС. Осколки и ракетный двигатель упали недалеко от действующего энергоблока станции.

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