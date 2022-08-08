ВС РФ уничтожили 115 воздушных целей на Украине

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота с помощью зенитно-ракетных комплексов "Оса" уничтожили на Украине 115 воздушных целей, в том числе турецкие беспилотники "Байрактар-ТБ2". Работу в боевых условиях показали в Минобороны РФ.

Главная задача расчетов "Осы" – противовоздушное прикрытие подразделений на земле. Войска защищают на марше, при наведении переправ, а также прикрывают огневые позиции артиллеристов.

Минобороны показало трофеи, которые захватили российские военнослужащие во время боев в Харьковской области. Все это нашли на украинских позициях на Изюмском направлении. В основном это оружие иностранного производства, а именно: ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы "Джавелин" и "Карл Густав".

Есть также брошенные украинскими солдатами пулеметы и стрелковое вооружение еще советского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.