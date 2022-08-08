Израиль согласился на перемирие в Газе

Власти Израиля решили прекратить военную операцию в секторе Газа. За три дня армия Тель-Авива и запрещенная в России группировка "Исламский джихад" обменялись сотнями ракетных ударов по жилым кварталам с обеих сторон.

Чего добивался Израиль? Будет ли новое перемирие долгим? И какое сходство нашли эксперты между операциями в Палестине и на Украине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.