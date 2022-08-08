Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена преступником

Роджер Уотерс, основатель британской рок-группы Pink Floyd, обвинил американского президента Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине. Музыкант считает, что США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Так он прокомментировал телеканалу CNN появление на концерте фотобаннера с изображением Байдена и подписью "Военный преступник". Музыкант убежден, что текущий конфликт является реакцией Москвы на продвижение НАТО к российским границам.

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