Генпрокуратура РФ сообщила о запрещенных средствах ведения войны боевиками "Азова"

Генпрокуратура России установила, что члены запрещенного в Роcсии террористического и экстремистского полка "Азов" использовали запрещенные средства и методы ведения войны.

В надзорном ведомстве сообщили, что сумели собрать доказательства преступлений террористической и экстремистской направленности. Там даже установили, что члены полка "Азов" в качестве идеологической основы приняли труды идеологов фашизма, включая символику и лозунги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.