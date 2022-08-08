Швеция направит в Британию более 100 инструкторов для подготовки украинских военных

Швеция направит в Великобританию больше сотни инструкторов для участия в программе подготовки украинских военных. Официальный сайт шведского правительства сообщает, что тренировки начнутся уже 12 августа. А до конца года обучение могут пройти около 10 тысяч украинских граждан.

Также в начале июня власти Швеции передали Украине противокорабельные и противотанковые ракеты и установки, а еще оказали финансовую помощь на сумму более 100 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.