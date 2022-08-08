ВС РФ продолжили оттеснять войска ВСУ на Украине

Самые ожесточенные столкновения ВС РФ с ВСУ идут под Авдеевкой и Артемовском на Украине. Подразделения Союзных войск пытаются отрезать пути снабжения Авдеевки боеприпасами и свежими силами, а также взять этот укрепрайон с флангов.

Из-под Артемовска приходят сообщения, что штурмовые отряды уже вышли на окраины, оттесняя подразделения ВСУ вглубь города. Удары наносит и авиация с артиллерией.

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