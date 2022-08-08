Новости последнего часа: работы на "Северном потоке" невозможно завершить из-за санкций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работы на газопроводе "Северный поток" невозможно завершить из-за санкций. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Координационный центр в Стамбуле разрешил двум судам с продовольствием выйти из украинских портов 8 августа, сообщила пресс-служба ООН.

Палестинская радикальная группировка подтвердила заключение перемирия с Израилем, передает AFP со ссылкой на заявление группировки.

