В России запретят автоматическое списание средств за подписки

В России запретят автоматическое списание платы за подписки. Кабмин уже одобрил соответствующие изменения в закон "О защите прав потребителей". Нововведения касаются онлайн-сервисов с ежемесячной оплатой, таких как кинотеатры и программы лояльности.

Сейчас списания продолжаются, даже если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета. Теперь сервисы не смогут так делать. Кроме того, появится возможность выбрать основной счет для оплаты и запретить использовать ранее предоставленную информацию для платежей.

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