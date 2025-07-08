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08 июля, 07:15

Политика

Российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие освободили еще два населенных пункта. Северная группировка войск продвинулась вглубь обороны противника, в результате чего под контроль российской армии перешла Бессаловка в Сумской области.

Кроме того, в Днепропетровской области освобождено село Дачное, где противник потерял более 400 военных, 5 боевых машин и несколько орудий полевой артиллерии.

Продолжаются бои на границе Курской и Сумской областей – в населенных пунктах Писаревка, Ольшанка и Садки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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