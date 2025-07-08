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08 июля, 07:15

Политика

Участники саммита БРИКС в Бразилии приняли итоговую декларацию

Участники саммита БРИКС в Бразилии приняли итоговую декларацию

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На саммите БРИКС, который в этот раз прошел в Бразилии, участники приняли итоговую декларацию из более чем 120 пунктов. Ключевыми темами обсуждения стали реформа глобального управления, продовольственная безопасность, мировые конфликты и климатические изменения.

По мнению западных политиков, предложения БРИКС представляют угрозу привычному миропорядку – такие оценки появляются в зарубежных СМИ, где обсуждают укрепление позиций объединения на мировой арене. Рост числа стран-участниц превращает БРИКС в самостоятельный альянс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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