Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым

Сергей Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Евгением Первышовым, который в 2022 году добровольцем отправился в зону спецоперации, а теперь участвует в проекте "Время Героев".

На этой встрече мэр поделился опытом управления большим городом. А также пожелал Первышову удачи в обучении и реализации всех планов. Данная программа реализуется по поручению президента Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

