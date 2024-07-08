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08 июля, 19:45

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Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым

Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым

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Сергей Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Евгением Первышовым, который в 2022 году добровольцем отправился в зону спецоперации, а теперь участвует в проекте "Время Героев".

На этой встрече мэр поделился опытом управления большим городом. А также пожелал Первышову удачи в обучении и реализации всех планов. Данная программа реализуется по поручению президента Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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