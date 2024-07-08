День зенитных ракетных войск отмечают в России 8 июля. Именно эти подразделения охраняют небо над Москвой. С начала спецоперации защита от атак с воздуха имеет особое значение. На страже неба над столицей стоят комплексы, которые отличаются по дальности применения.

Например, ЗРК С-400 "Триумф" способен поражать все виды средств воздушного нападения – самолеты разведчики, самолеты-постановщики помех, баллистические ракеты и многие другие. Дальность обнаружения целей – до 600 километров.

При этом разработки не стоят на месте. С начала спецоперации подход к воздушной обороне значительно изменился. Так, все больше и больше машин появляется для защиты обороны не только в Москве, но и в линии соприкосновения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.