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08 июля, 18:00

Политика

Новости мира: Орбан летит в Вашингтон на саммит НАТО

Новости мира: Орбан летит в Вашингтон на саммит НАТО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан летит в Вашингтон на саммит НАТО, но использует поездку и для "миссии мира", заявили в офисе премьера. При этом там уточнили, что у Венгрии нет мирного плана по Украине. Его должны выработать стороны конфликта. Однако сначала нужно прекратить огонь.

Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министр республики Габриэля Атталя. По данным СМИ, глава государства попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране". После выборов во Франции прошло более 50 манифестаций.

Между тем крупнейший город Индии, Мумбаи, ушел под воду после сильных ливней. Там выпало более 300 миллиметров осадков за шесть часов. Пострадала пригородная сеть центральной железной дороги, большинство районов города подтопило. В регионе ввели желтый уровень опасности.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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