Премьер Индии Моди прибыл в РФ с официальным визитом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его борт приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Визит продлится два дня.

Моди планирует принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите, а также встретиться с индийской общиной в России, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле и посетить павильон "Росатома" на выставке в Москве.

После этого премьер Индии встретится с Владимиром Путиным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.