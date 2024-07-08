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08 июля, 15:30

Политика

Премьер Индии Моди прибыл в РФ с официальным визитом

Премьер Индии Моди прибыл в РФ с официальным визитом

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его борт приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Визит продлится два дня.

Моди планирует принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите, а также встретиться с индийской общиной в России, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле и посетить павильон "Росатома" на выставке в Москве.

После этого премьер Индии встретится с Владимиром Путиным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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