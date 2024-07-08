Новости мира: в Венгрии заявили о необходимости выработки мирного плана по Украине

У Венгрии нет мирного плана по Украине – его должны выработать стороны конфликта. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Виктора Орбана, уточнив, что сначала необходимо прекращение огня. Ранее стало известно, что после поездки в Пекин Орбан направится в Вашингтон. 5 июля он также провел встречу с Владимиром Путиным, а перед этим посетил Киев.

Тем временем премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что покинет свой пост после поражения партии президента страны Эммануэля Макрона на внеочередных парламентских выборах. При этом уходящий глава правительства готов исполнять свои обязанности столько, сколько потребуется.

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