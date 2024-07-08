ФСБ пресекла попытку угона российского бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Как сообщили в ведомстве, украинская разведка планировала завербовать российского летчика за три миллиона долларов и итальянский паспорт.

Сам пилот рассказал, что его просили передать данные о самолетах, поджечь авиационную технику, а также угрожали его родственникам, однако мужчина сообщил о ситуации командованию. Также, по данным Федеральной службы, к попытке угона причастны спецслужбы стран НАТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

