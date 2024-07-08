Российские войска уничтожили БМП Bradley в районе Часова Яра

В окрестностях Часова Яра ВС РФ ликвидировали американскую БМП Bradley. Вдобавок к этому были уничтожены хранилища с топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с территории которого снабжалась группировка ВСУ.

Кроме того, российские военные ведут активные бои на харьковском направлении в районе населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

