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08 июля, 08:45

Политика

Российские войска уничтожили БМП Bradley в районе Часова Яра

Российские войска уничтожили БМП Bradley в районе Часова Яра

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В окрестностях Часова Яра ВС РФ ликвидировали американскую БМП Bradley. Вдобавок к этому были уничтожены хранилища с топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с территории которого снабжалась группировка ВСУ.

Кроме того, российские военные ведут активные бои на харьковском направлении в районе населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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