Новости мира: массовые беспорядки произошли в Париже после выборов в парламент

Сотни протестующих вышли на улицы Парижа после окончания выборов в парламент. Демонстранты стреляли фейерверками, громили магазины и нападали на полицейских. Жандармы в ответ использовали слезоточивый газ, а также перекрывали улицы. В результате стычек несколько человек пострадали, еще свыше 20 задержаны. В воскресенье, 7 июля, во Франции прошел второй тур досрочных парламентских выборов. Первое место получила партия "Новый народный фронт", на втором месте – коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона, партия Марин Ле Пен – на третьем.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Пекин, по его словам, для продолжения "мирной миссии". Там он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. А в пятницу, 5 июля, Орбан провел встречу с Владимиром Путиным. Разговор длился почти три часа. Такую активность венгерского премьера уже раскритиковали на Украине. Там заявили, что визит в Москву с ними не согласовывался.

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