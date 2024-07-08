Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 07:45

Политика

Новости мира: массовые беспорядки произошли в Париже после выборов в парламент

Новости мира: массовые беспорядки произошли в Париже после выборов в парламент

Митинг сторонников левой партии начался в Париже

Второй тур досрочных парламентских выборов завершился во Франции

Новости мира: второй тур парламентских выборов начался во Франции

Вернувшиеся из сирийских лагерей в Россию дети пройдут медобследование

На Украину прибыл третий ЗРК американского производства Patriot

ВС РФ уничтожили еще один опорный пункт ВСУ

Путин заявил, что в Киеве отказаться от ведения войны до победного конца

Новости мира: Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании

Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал визит Орбана в РФ

Сотни протестующих вышли на улицы Парижа после окончания выборов в парламент. Демонстранты стреляли фейерверками, громили магазины и нападали на полицейских. Жандармы в ответ использовали слезоточивый газ, а также перекрывали улицы. В результате стычек несколько человек пострадали, еще свыше 20 задержаны. В воскресенье, 7 июля, во Франции прошел второй тур досрочных парламентских выборов. Первое место получила партия "Новый народный фронт", на втором месте – коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона, партия Марин Ле Пен – на третьем.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Пекин, по его словам, для продолжения "мирной миссии". Там он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. А в пятницу, 5 июля, Орбан провел встречу с Владимиром Путиным. Разговор длился почти три часа. Такую активность венгерского премьера уже раскритиковали на Украине. Там заявили, что визит в Москву с ними не согласовывался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика