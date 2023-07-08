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Политика

МИД РФ прокомментировал решение США поставить кассетные боеприпасы Украине

МИД РФ прокомментировал решение США поставить кассетные боеприпасы Украине

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Российский МИД прокомментировал решение США поставить кассетные боеприпасы киевскому режиму. В ведомстве заявили, что Вашингтон и Киев делают ставку на очередное "чудо-оружие", не задумываясь о тяжких последствиях.

Это жест отчаяния и свидетельство бессилия Запада на фоне провала украинского контрнаступления. Постоянное расширение военных поставок означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия. А под ударом, как всегда, окажутся мирные люди. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что международное сообщество не вправе игнорировать это.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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