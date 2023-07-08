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Российская армия отразила атаку ВСУ на трех направлениях

Российская армия отразила атаку ВСУ на трех направлениях

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В течение суток ВСУ пытались наступать на трех направлениях, но успеха не добились. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так, на донецком направлении военные отразили девять атак – в районе Марьинки, Дружбы, и Первомайского. Также российские бойцы нанесли поражение противнику, в том числе в районе Авдеевки и западнее Клещеевки. Силами авиаци и огнем тяжелых огнеметов отражена атака в районе села Торское.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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